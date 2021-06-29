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Вода затопила один из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
19:00, 29 Июня 2021
фото: © Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск

Вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» один из подписчиков выложил видео потопа, захлестнувшего улицу в микрорайоне Зарека.

По словам автора видео, коллектор ливневой канализации на пересечении улиц Чернышевского и Коммунистов оказался забит мусором. В результате вода выбила люк ливневки и потекла по улицам.

Но и это еще не самое страшное. Как пишет автор: «как назло, на улице Чернышевского на прошлой неделе меняли асфальт, и тяжелая дорожная техника проломила плиту, закрывающую теплотрассу, проходящую под улицей в районе дома № 20. Более недели дыру на теплотрассе никто не заделывал. Потоки воды хлынули в том числе и в теплотрассу, а оттуда в подвалы близлежащих домов. Затопило подвал школы № 8 имени Н. Г. Варламова, подвалы домов, в частности подвал дома № 19 по ул. Чернышевского, затопило и магазин „Онего“ который находится в этом доме».

В Петрозаводске, по словам подписчика паблика, не хватает людей на обслуживание ливневой канализации.
«Только когда дождь прекратился, работникам Службы заказчика удалось пробить затор в ливневой канализации и частично вытащить мусор. Руководству города стоит пересмотреть свой подход к сфере ЖКХ» — подытожил автор свой пост.

Напомним, ранее из-за ливня парковка у торгового центра в Петрозаводске превратилась в море.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-06-29 19:41:45
Встреча с канализацией всегда удручает.
кир
2021-06-29 19:27:40
Занозы нет истерику закатить, - сказал кот.
Гость
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