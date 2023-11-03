«Водил с пеленок»: двоюродный брат погибшего водителя бензовоза прокомментировал видео ДТП

Трагедия произошла в районе съезда с трассы Кола на дорогу Кочкома-Костомукша.

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» пользователь Павел Сийконен выложил видео момента ДТП с бензовозом в районе развязки двух федеральных трасс.



В комментариях под этим постом высказался двоюродный брат погибшего водителя.



«Это мой двоюродный брат. Спасибо за соболезнования. Ему было 51. Профи своего дела. Машину водил с пеленок. Автомеханик, — написал Александр Гурченко. — Кто не был в его сапогах в тот момент, не болтайте чушь. Видео само за себя говорит. Занос. Он был лучшим водителем в армии. Возил командира 61-вой отдельной бригады морской пехоты. Окончил ПТУ Ладвы с золотом. В наше время таких надо еще поискать. Не курил, не пил. Одним словом, парень-рубаха».



Напомним, инцидент произошел накануне в районе съезда с трассы «Кола» на дорогу в направлении Костомукши. Тягач опрокинулся. Водитель погиб.