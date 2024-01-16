Водитель американского хэтчбэка отправил в больницу жительницу Питкяранты

Вечером 16 числа в одном из дворов приладожского города женщина попала под колеса легковушки.
Во вторник, 16 января, в 18.10, в одном из дворов Питкяранты автоледи за рулем Dodge Caliber сбила 50-летнюю женщину.
В результате пешеход получила телесные повреждения, ее госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка, рассказали в ГИБДД Карелии. Видео стоит смотреть с 00.23.
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