Водитель автобуса оштрафован в Карелии за то, что рискнул жизнью пассажиров

В Прионежском районе сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя пассажирского автобуса из Санкт-Петербурга за разговор по телефону, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Прионежском районе на федеральной автодороге "Кола" инспекторы ДПС пресекли нарушение ПДД водителем пассажирского автобуса, житель Санкт-Петербурга, во время движения разговаривал по телефону.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

Но сумма штрафа, отметили в ГИБДД, не соизмерима с возможными последствиями: отвлекаясь на телефон, водителю управлять одной рукой сложнее, особенно на поворотах, снижается быстрота реакции в случае непредвиденной ситуации на дороге. Не менее опасным фактором является отвлечение внимания водителя от дороги.

По данным ведомства, более 1600 водителей с начала года привлечены к административной ответственности за пользование телефоном во время движения.