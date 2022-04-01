Водитель автобуса, попавший в Карелии в аварию с детьми, 33 раза за год привлекался за нарушения ПДД

ГИБДД Архангельска рассказала о нарушениях в автобусе с детьми, который попал в ДТП в Карелии.

Как сообщается в паблике ГИБДД Архангельска, 1 апреля в Карелии в результате ДТП пострадали дети из Архангельской области, которые направлялись на соревнования по вольной борьбе.

Так, 1 апреля в 16.40 на 365 км автодороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож на территории Пудожского района водитель автобуса Hyundai County, осуществляя организованную перевозку группы детей, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

В автобусе находилось 19 детей в возрасте от 8 до 13 лет, из которых 10 получили травмы и доставлены в медицинское учреждение Медвежьегорска.

Перевозка осуществлялась по маршруту Северодвинск – Кондопога, расстояние составляло около 1000 км.

В ходе проверки установлено, что перевозка детей осуществлялась с нарушениями Правил: подразделения Госавтоинспекции о перевозке детей не уведомлялись, при движении правила режима труда и отдыха водителем не соблюдались, транспортным средством технический осмотр не пройден и имеются неисправности.

Водитель автобуса в течение года 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалсь, что в результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних.