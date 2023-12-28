Водитель автобуса сбил пенсионерку в Петрозаводске и скрылся с места ДТП

Женщину с травмами госпитализировали.
О дорожной аварии в Петрозаводске рассказали в городской ГИБДД.
ДТП произошло в среду, 27 декабря, в 11.20, около дома № 11-а по Скандинавскому проезду. Там 48-летний водитель автобуса Volgabus при повороте налево не пропустил женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и в итоге наехал на нее.
Водитель с места ДТП скрылся, в Госавтоинспекцию не сообщил. Впоследствии дорожные полицейские разыскали водителя автобуса.
В результате дорожной аварии 86-летняя пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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