Водитель автобуса в Петрозаводске держал в заложниках 13-летнюю пассажирку, пока не получил 35 рублей

Об инциденте в общественном транспорте рассказал директор ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов.

Так, 3 ноября, водитель автобуса №14 отказался выпустить из автобуса на остановке у торгового центра на проспекте Ленина 13-летнюю девочку, так как у нее не проходила оплата по карте.

«Водитель не выпускал девочку из автобуса до тех пор, пока другой пассажир не заплатил за нее 35 рублей за проезд», — сообщил Вадим Измайлов, отметив, что документы об инциденте направлены в АТП-2, пом есту работы водителя.