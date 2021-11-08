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Водитель автобуса в Петрозаводске держал в заложниках 13-летнюю пассажирку, пока не получил 35 рублей

Новости. Происшествия
11:07, 08 Ноября 2021
фото: © om-saratov.ru

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Об инциденте в общественном транспорте рассказал директор ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов.

Так, 3 ноября, водитель автобуса №14 отказался выпустить из автобуса на остановке у торгового центра на проспекте Ленина 13-летнюю девочку, так как у нее не проходила оплата по карте.

«Водитель не выпускал девочку из автобуса до тех пор, пока другой пассажир не заплатил за нее 35 рублей за проезд», — сообщил Вадим Измайлов, отметив, что документы об инциденте направлены в АТП-2, пом есту работы водителя.

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Комментарии

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Вася
2021-11-08 11:40:35
«Хотите как в девяностых?
Вася
2021-11-08 11:31:41
Как это не проходила оплата? Надо неоплату приравнять к воровству,иначе не воспитать этот народ.
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