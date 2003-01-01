Select * from slider_list where idt=15 and timestart<1760820232 and timestop>1760820232 and hide=0 and def=0 order by rand() limit 1
Disk full (/tmp/#sql_309_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
Новости

Водитель автомобиля на летней резине погиб в ДТП в Карелии

22:40

В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

21:30

В Петрозаводске прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов

21:00

Женщину госпитализировали после ДТП в Карелии

19:50

В Петрозаводске мужчине брызнули в лицо из газового баллончика

19:25

Пропавшего без вести мужчину разыскивают в Карелии

18:40

Госавтоинспекция Карелии проведет рейды в местах ДТП с пешеходами

18:00

Жителей Карелии приглашают на наблюдения за яркой кометой

17:05

В Карелии за год выросло число обращений по поводу укусов клещей

16:00

В Карелии определили лучшего участкового

15:00

Выставка-раздача бездомных кошек «Тёплые коты» проходит в Петрозаводске

14:00

Два человека погибли в аварии на трассе «Кола» в Карелии

13:30

Артур Парфенчиков открыл «умную» спортивную площадку в Сортавале

12:50

На перекрёстке рядом с Лобановским мостом в Петрозаводске изменилась организация движения

12:30

На железнодорожных переездах Карелии с начала года произошло 6 аварий

12:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

11:30

Петрозаводчанин попался на краже алкоголя из магазина

11:00

В Карелии 21-летнюю «закладчицу» отправили в колонию

10:30

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе

10:00

Сразу 23 тысячи мальков онежского лосося выпустили в Шую после вмешательства Совфеда

09:30

Книга карельской писательницы представлена на ярмарке во Франкфурте

09:00

В Карелии проведут ревизию объектов культурного наследия

08:30

Тело женщины обнаружено в воде в Пряжинском районе

21:56

В широкий прокат вышла мелодраматическая комедия «Сердцеед»

21:15

Wildberries набирает в Карелии работников по уличным объявлениям и в интернете

19:30

Переменная облачность: прогноз погоды в Карелии на 18 октября

19:00

Ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте

18:40

Студенты узнали, как очищаются сточные воды

18:25

Много пострадавших: военный микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе в Карелии

18:02

Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

17:42

«Убийственный штраф»: бизнесмен Белуга оспаривает рекордный штраф в Верховном суде Карелии

17:30

Человек пострадал в ДТП на трассе в Прионежье

17:20

Музыку из японских аниме исполнят в «Ночь искусств» в Карелии

16:40

Поэт из Петрозаводска стал победителем московского фестиваля

16:20

«Ещё немного, и люди бы погибли»: карельские моряки спасли тонущую в Балтике яхту

16:00

Мошенники выманили у петрозаводчанки 400 тысяч рублей под предлогом «оцифровки архива»

15:40

Родные просят помощи в поисках пропавшей в Пудожском районе женщины

15:20

В Минкультуры Карелии прокомментировали информацию о ликвидации сортавальской «Школы искусств и ремесел»

15:00

На трассах Карелии из-за гололеда автомобили массово съезжают в кюветы

14:50

Долг вырос вчетверо: карельская фирма заплатит 200 тысяч рублей за неуплату штрафа ГАИ

14:40

Карельскому пожарному, который вытащил из горящего дома мужчину, вручили медаль

14:20

В карельской школе обнаружили муляжи мин времен Великой Отечественной войны

14:00

Правительство Карелии приобрело 386 квартир в новостройках для расселения аварийного жилья

13:50

В Петрозаводске начнут принимать ртутные лампы

13:40

В Карелии «детей войны» будут официально поздравлять с юбилеями

13:30

Одностороннее движение возобновили на Голиковке

13:20

МЧС Карелии напомнило правила движения в гололед

13:10

Карельский мрамор будут использовать при реставрации Исаакиевского собора

13:00

«Наушники под курткой»: петрозаводчанин дважды обокрал магазин в Петрозаводске на Кукковке

12:45

Банк России: в Карелии развивается туризм и растет производство бумаги

12:30

Нарушений строительных работ у здания филармонии в Петрозаводске не выявлено

12:20

МВД предупредило о новой схеме обмана с ошибочными переводами на карту

12:15

Лишённый прав водитель устроил погоню с полицией на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе

12:00

В Петрозаводске благоустроили набережную Лососинки и создали новый бульвар

11:50

Главе Петрозаводска показали изменения на верхней Ключевой

11:35

23-летняя автоледи сбила переходившую через дорогу пенсионерку в Петрозаводске

11:20

При раннем бронировании квартиру в «Talojarvi. Город у воды» можно приобрести по минимальной цене

11:20

Мурманчанин похитил золотые украшения из карельского гостевого дома в Пудожском районе

11:00

Госавтоинспекция Карелии предупредила о гололеде на дорогах

10:40

«Охта Групп Карелия» приглашает на открытие нового пешеходного бульвара и набережной

10:24

Автомобиль сбил пожилую женщину на перекрёстке в Петрозаводске

10:20

139 000 ₽ за м² — ваша квартира в ЖК «Равновесие» уже ждёт вас

10:10

Новый ФАП начал работу в Суоярвском округе

10:00

Поисковики нашли останки красноармейца с Алтая, погибшего в Карелии

09:45

Культурное наследие под защитой: начинается ревитализация исторических цехов Александровского завода

09:30

Многодетная мама из Карелии завоевала титул на конкурсе «Миссис Вселенная-2025»

09:00

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей

08:40

Мясо с истекшим сроком годности продавали в Петрозаводске

08:20

В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов

08:00

Пропавшую 14-летнюю девочку нашли в Петрозаводске

07:40

Тренер из Карелии будет готовить к Олимпиаде в Милане сборную Молдавии

07:20

Жителю Петрозаводска придется вернуть полученные в аренду земельные участки в Кондопожском районе

07:00

Помещения ликвидированной «Школы искусств и ремёсел» в городе Сортавала вернули в муниципальную собственность

06:40

В Госдуме предлагают ограничить использование пальмового масла

00:10
Водитель автомобиля на летней резине погиб в ДТП в Карелии
Сегодня 22:40 Происшествия
Поделиться

Смертельная авария произошла на автодороге Вологда-Медвежьегорск между поселком Повенец и деревней Габсельга (601 км).

Предварительно полицейскими установлено, что водитель «Нива Шевроле» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Мужчина находился в салоне один. Он погиб.

Установлено, что машина двигалась со стороны Медвежьегорска. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, сообщает телеграм-канал «Полиция Карелии».

При осмотре установлено, что автомобиль эксплуатировался на летней резине, а трасса покрыта льдом.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей своевременно менять шины по сезону. Летняя резина крайне небезопасна при неустойчивых погодных условиях, рекомендуется заменить ее на зимнюю при среднесуточной температуре плюс семь градусов.

Обсудить (0) в ленту
Select * from news where photo!="" and hide=0 and type="news" and flag_main=4 and id!=558185 and timenews<1760820232 and timepublic<1760820232 order by rand() limit 2
Disk full (/tmp/#sql_309_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")
Select tmp.* from ( (Select * from news where photo!="" and hide=0 and type="news" and flag_ya_hide=0 and id!=558185 and timenews>=1760733832 and timenews<1760820232 and timepublic<1760820232 order by show_count desc, id desc limit 4) UNION (Select * from news where photo!="" and hide=0 and type="analytics" and flag_ya_hide=0 and timenews>=1760733832 and timenews<1760820232 and timepublic<1760820232 and flag_reclame=0 and flag_zakaz=0 order by show_count desc, id desc limit 1) UNION (Select * from news where photo!="" and hide=0 and type="read" and flag_ya_hide=0 and timenews>=1760733832 and timenews<1760820232 and timepublic<1760820232 and flag_reclame=0 and flag_zakaz=0 order by show_count desc, id desc limit 1) ) as tmp where 1 order by rand() limit 2
Disk full (/tmp/#sql_309_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")
Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Select * from slider_list where idt=14 and timestart<1760820232 and timestop>1760820232 and hide=0 order by rand() limit 1
Disk full (/tmp/#sql_309_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение