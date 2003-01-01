Водитель автомобиля на летней резине погиб в ДТП в Карелии

Смертельная авария произошла на автодороге Вологда-Медвежьегорск между поселком Повенец и деревней Габсельга (601 км).
Предварительно полицейскими установлено, что водитель «Нива Шевроле» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Мужчина находился в салоне один. Он погиб.
Установлено, что машина двигалась со стороны Медвежьегорска. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, сообщает телеграм-канал «Полиция Карелии».
При осмотре установлено, что автомобиль эксплуатировался на летней резине, а трасса покрыта льдом.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей своевременно менять шины по сезону. Летняя резина крайне небезопасна при неустойчивых погодных условиях, рекомендуется заменить ее на зимнюю при среднесуточной температуре плюс семь градусов.