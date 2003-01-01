Водитель автомобиля на летней резине погиб в ДТП в Карелии

Select * from slider_list where idt=15 and timestart<1760820232 and timestop>1760820232 and hide=0 and def=0 order by rand() limit 1 Disk full (/tmp/#sql_309_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")



Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей своевременно менять шины по сезону. Летняя резина крайне небезопасна при неустойчивых погодных условиях, рекомендуется заменить ее на зимнюю при среднесуточной температуре плюс семь градусов.

При осмотре установлено, что автомобиль эксплуатировался на летней резине, а трасса покрыта льдом.

Установлено, что машина двигалась со стороны Медвежьегорска. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, сообщает телеграм-канал «Полиция Карелии».

Предварительно полицейскими установлено, что водитель «Нива Шевроле» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Мужчина находился в салоне один. Он погиб.

