Водитель без прав ездил на самосвале по дорогам Карелии

Инспекторы поймали водителя грузовика, который управлял автомобилем без прав и прочих документов.

В воскресенье, шестого марта, в Рыбреке инспекторы ГИБДД Прионежского района отстранили от управления и привлекли к административной ответственности водителя самосвала «МАЗ». Об этом информирует полиция Прионежья в соцсети.

55-летний мужчина управлял самосвалом, не имея водительского удостоверения, без техосмотра, без страховки и без тахографа. В отношении водителя составлены административные материалы, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в поселке на севере Карелии остановили водителя без прав и наказали.