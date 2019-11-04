Водитель без прав протаранил иномарку и налетел на бетонный блок

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Водитель получил травмы после аварии в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в Петрозаводске на улице Калевалы, в районе дома № 6.
В 19:00 28-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2104", не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на стоящую автомашину "Hyundai Solaris" с последующим наездом на бетонный блок.
В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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