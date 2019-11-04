Водитель без прав протаранил иномарку и налетел на бетонный блок

Водитель получил травмы после аварии в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в Петрозаводске на улице Калевалы, в районе дома № 6.

В 19:00 28-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2104", не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на стоящую автомашину "Hyundai Solaris" с последующим наездом на бетонный блок.

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.