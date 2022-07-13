Водитель без прав разбился на трассе в Карелии

Автомобилист на «Ниве» оказался в кювете и получил травмы, несовместимые с жизнью.

31 июля, в воскресенье, в Медвежьегорском районе погиб местный житель, разбившись на автомобиле. Об этом сообщает ГИБДД.

Автокатастрофа произошла в 20:23 на 11 км. автодороги Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа.

По предварительным данным, 50-летний водитель на ВАЗ-2121 «Нива», лишенный водительских прав, оказался в кювете и перевернулся. Водитель получил смертельные травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.