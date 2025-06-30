Водитель без прав, сбивший пенсионерку, избежал тюремного заключения

Мужчине назначили условный срок за совершенное преступление.

В Петрозаводске определили наказание для водителя без прав, сбившего в январе пенсионерку и нанесшего ей серьезные травмы. По данным пресс-службы судов, мужчину осудили по статье о нарушении правил ПДД и причинении тяжкого вреда здоровью.

Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовное дело 39-летнего водителя и признал его виновным в преступлении. За это нарушение суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на три года с испытательным сроком два года, а также запретил на два с половиной года управлять транспортными средствами. Подсудимый полностью признал свою вину и принес извинения потерпевшей.

— Кроме того, с виновного взыскано в счет компенсации причиненного потерпевшей морального вреда 500 000 рублей. До исполнения приговора суда в указанной части сохранен арест, наложенный на автомобиль LADA в ходе предварительного расследования. Приговор суда вступил в законную силу,— сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что утром 10 января этого года мужчина без водительских прав был за рулем Lada Priora. Мужчина проезжал по улице Чапаева, где сбил 59-летнюю пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина сильно пострадала в аварии.