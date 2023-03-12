Водитель без прав спровоцировал аварию в Петрозаводске

Женщина посадила за руль своего авто другого человека и в итоге осталась без денег.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 10 марта в районе дома № 22 по улице Щербакова произошла авария — 37-летний водитель автомобиля ВАЗ в 17.15 проявил невнимательность совершил наезд на автомобиль Renault.

Автоинспекторы отстранили от управления невнимательного водителя — впрочем, как оказалось, у него не было водительских прав.

В результате на водителя был составлен протокол — он заплатит до 15 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, протокол был составлен и в отношении женщины-пассажира отечественной машины. Как оказалось, автомобиль принадлежал именно ей. За передачу управления ей придется заплатить 30 тысяч рублей.

Всего за выходные дни автоинспекторы отстранили от управления восемь водителей: пять — управляли с признаками опьянения, 3 — не имели права управления транспортными средствами.