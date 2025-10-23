Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

Автомобиль вылетел ы кювет под Ледмозером, двое пострадали.
23 октября в 21:35 на 189-м километре федеральной трассы А-137 водитель автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением и съехал в кювет. ДТП произошло около поселка Ледмозеро в Муезерском районе.
В результате аварии пострадали 37-летний водитель и 43-летний пассажир иномарки. Оба получили травмы и были госпитализированы.
Госавтоинспекция установила, что водитель управлял автомобилем без водительского удостоверения, он допустил и другие правонарушения. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске на парковке около торгового центра сбили пожилую женщину.