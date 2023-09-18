Водитель BMW рискнул чужим здоровьем в центре Костомукши

Вечером 18 сентября на улице Антикайнена в городе горняков не поделили дорогу две легковушки.

В понедельник, 18 сентября, в 18.15, на улице Антикайнена произошла дорожная авария.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, водитель BMW не уступил дорогу автомобилю Renault Logan, который двигался по главной дороге.



В результате ДТП травмирован 18-летний водитель Renault. Проводится проверка.







Напомним, ранее мы сообщали о том, что пятилетний мальчик пострадал во встречном ДТП на федеральной трассе в Карелии.