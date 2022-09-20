Водитель BMW X5 в Карелии отправил в больницу стоявшего пенсионера

В ДТП на территории Костомукши травмы получил пожилой водитель припаркованной иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

Накануне в 19:57 на 81 километре автодороги Войница–Вокнаволок–Костомукша столкнулись две иномарки.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, автомобилист за рулем BMW X5 врезался в стоящий у края дороги автомобиль Renault Logan.



В результате ДТП пострадал 70-летний водитель Renault, его госпитализировали.



Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства этой дорожной аварии.