Водитель BMW X5 в Карелии отправил в больницу стоявшего пенсионера

В ДТП на территории Костомукши травмы получил пожилой водитель припаркованной иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.
Накануне в 19:57 на 81 километре автодороги Войница–Вокнаволок–Костомукша столкнулись две иномарки.
По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, автомобилист за рулем BMW X5 врезался в стоящий у края дороги автомобиль Renault Logan.
В результате ДТП пострадал 70-летний водитель Renault, его госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства этой дорожной аварии.
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