50-летний водитель большегруза не справился с управлением, выехал на встречку и перевернулся.

Водитель большегруза погиб в аварии на севере Карелии

50-летний водитель большегруза не справился с управлением, выехал на «встречку» и перевернулся.

Авария произошла сегодня, 29 июня, около 17:30 на 32 км автодороги А-137 «Кочкома — госграница».

«По предварительной информации полиции, 50-летний водитель большегруза DAF не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло опрокидывание автомашины. Это привело к столкновению с легковой машиной Ford, которая двигалась во встречном направлении», — рассказали в МВД Карелии.

Водитель DAF погиб на месте происшествия.

Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, на месте работали медики, сотрудники полиции и МЧС. Был обнаружен розлив топлива площадью примерно 10х3 кв. м.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.