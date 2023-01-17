Водитель «буханки» остался цел после жесткого ДТП на севере Карелии (ФОТО)

Дорожная авария произошла 6 февраля на региональной автодороге в Беломорском районе Карелии.
В понедельник, 6 февраля, на автодороге Беломорск - Пушной произошло ДТП, рассказали в паблике «ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району».
Водитель УАЗа съехал в кювет, где автомобиль опрокинулося набок. Мужчина не пострадал.
На месте ДТП работали пожарные из Беломорска. Они отключили аккумулятор и вытащили «буханку» из кювета.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание