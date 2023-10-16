Водитель «Буханки» спровоцировал массовое ДТП в Прионежье

Утром 16 октября в деревне Педасельга столкнулись три автомобиля.

В понедельник, 16 числа, в 9.50 в деревне Педасельга Прионежского района 48-летний водитель УАЗа врезался в припаркованный Hyundai Getz, где находился 74-летний житель Петрозаводска.



После удара УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Hiace под управлением 45-летнего водителя.



В результате травмированы водители УАЗа и Toyota Hiace. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.