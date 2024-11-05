Водитель был пьян: житель Санкт-Петербурга пытался дать взятку дорожному инспектору в Карелии

Автовладелец неоднократно предлагал должностному лицу денежную взятку в размере 100 000 рублей.

В начале сентября текущего года инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД в Медвежьегорске остановил в вечернее время легковой автомобиль, которым управлял 55-летний житель города Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в СУ СК Карелии.

Дорожный инспектор отстранил водителя от управления транспортным средством и попросил проследовать мужчину в служебный автомобиль для составления протокола и акта освидетельствования.

Автовладелец, понимая, что ему грозит наказание в виде административного штрафа с лишением права управления автомобилем, неоднократно предлагал сотруднику ГАИ денежную взятку в размере 100 000 рублей.

Инспектор отказался от получения взятки и предупредил мужчину об уголовной ответственности, но злоумышленник продолжал настаивать на своем. Разговор был зафиксирован на видеорегистратор.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

Также осужденный привлечен к административной ответственности в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года.