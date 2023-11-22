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Водитель добился снижения размера штрафа ГИБДД в Олонецком районном суде

Новости. Происшествия
08:00, 23 Ноября 2023
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Мужчина не согласился с постановлением сотрудника ДПС.

Олонецкий районный суд рассмотрел дело об административном нарушении, сообщили в пресс-службе инстанции.

Постановлением инспектора ДПС Карелии мужчина, привлекаемый к административной ответственности, был признан виновным в правонарушении и подвергнут штрафу в 2 000 рублей.

Истец с указанным постановлением не согласился и обратился в суд с жалобой, в которой просил отменить решение по тем основаниям, что пешеход не находился на проезжей части и не осуществлял переход, а стоял на обочине дороги.

Решением Олонецкого районного суда постановление инспектора дорожно-патрульной службы было изменено, суд снизил размер штрафа до полутора тысяч рублей. В остальной части постановление оставлено без изменения, жалоба лица, привлекаемого к административной ответственности — без удовлетворения.

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