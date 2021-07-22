Водитель дорогой иномарки рискует потерять права из-за опасного обгона на трассе в Карелии

В Олонецком районе водитель при обгоне выехал на «встречку» под запрещающий знак – его ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 28 июля, в Олонецком районе, на 485 км федеральной автодороги "Кола", водитель автомобиля Lexus совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке дороги, где это запрещено дорожным знаком и разметкой.

Теперь его ждет либо административный штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.