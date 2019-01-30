Водитель фуры из Новгородской области попал в ДТП в Карелии

Авария случилась в Медвежьегорском районе республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 29 января в 18.10 на 622 км автодороги "Кола" 50-летний водитель грузового автомобиля Scania (житель Новгородской области) съехал с дороги с последующим наездом силовое ограждение.

"В результате ДТП водитель получил травмы, ему оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение", - отметили в УГИБДД.