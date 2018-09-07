Водитель фуры попал в больницу после ДТП в Карелии

В Сегежском районе перевернулась в кювет, сообщает УГИБДД по Карелии.

Водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом на 18 км автодороги Кочкома – Госграница выехал на полосу встречного движения. После этого фура вылетела в кювет и перевернулась.

47-летний водитель с травмами был госпитализирован.