Водитель «ГАЗели» на парковке в Петрозаводске умудрился занять сразу два места для инвалидов

Горожане возмутились действиями одного из автомобилистов.

Как сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», водитель фургона «ГАЗель» занял два места для инвалидов на парковке у дома № 11 по улице Попова.



«Я сделал ему замечание, на что он промямлил что-то типа «а-што-делать-жись-такая», - сообщил пользователь паблика.



Напомним, незаконная парковка авто на местах для инвалидов влечет за собой штраф в пять тысяч рублей и эвакуацию машины на штрафстоянку.



Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что изображение на знаке «Парковка» символа таблички «Инвалиды» указывает на то, что на это место имеют право вставать автомобилисты с инвалидностью I, II групп.



Водитель автомобиля с опознавательным знаком «Инвалид» обязан иметь при себе документ, подтверждающий инвалидность автолюбителя или пассажира.