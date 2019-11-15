Водитель "Газели" сбил юношу в Карелии

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ДТП произошло 14 ноября в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 18.10 в районе дома № 13 по улице Мира 41-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 18-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
С начала года на дорогах Карелии зарегистрировано 145 автонаездов на пешеходов, в которых 10 пешеходов погибли и более 140 получили травмы.
Ранее водитель иномарки сбил пешехода в Петрозаводске.
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