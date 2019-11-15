Водитель "Газели" сбил юношу в Карелии

ДТП произошло 14 ноября в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.10 в районе дома № 13 по улице Мира 41-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 18-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.



В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

С начала года на дорогах Карелии зарегистрировано 145 автонаездов на пешеходов, в которых 10 пешеходов погибли и более 140 получили травмы.

Ранее водитель иномарки сбил пешехода в Петрозаводске.