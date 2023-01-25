Водитель госпитализирован после того, как автомобиль взлетел на сугроб в Петрозаводске

На Комсомольском проспекте в Петрозаводске иномарка вылетела в кювет, пострадал водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник, 30 января, в 15.00 в Петрозаводске в районе дома №14 по Комсомольскому проспекту автомобиль Ford Focus вылетел с дороги в сугроб.
Его 44-летний водитель госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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