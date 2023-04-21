Водитель грузовика частной компании в Карелии получил тяжелые травмы

Трудовая инспекция Карелии расследовала тяжелый несчастный случай с шофером сельскохозяйственной фирмы.
Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая водителем грузового транспорта ООО «Агро-Авто».
Шофер упал с борта автомобиля, оборудованного грузоподъемным механизмом, и получил тяжелые травмы.
По результатам проверки инспекторы установили, что инцидент произошел из-за плохой организации работ, отсутствия контроля со стороны руководителей.
Также спецтехнику эксплуатировали без необходимой сигнальной разметки, сообщили в инспекции труда региона.
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