Водитель грузовика из Карелии погиб на трассе в Мурманской области (ВИДЕО)

Водитель большегруза Volvo с карельскими номерами погиб в результате столкновения с Iveco на трассе «Кола» под Мончегорском.

Утром 3 мая, в районе 1236 км трассы Р-21 «Кола» столкнулись два большегруза Volvo и Iveco, сообщается в группе «Регион 51» со ссылкой на ГИБДД Мурманской области.



По данным Госавтоинспекции соседнего региона, водитель Volvo погиб на месте, водитель Iveco с травмами доставлен в больницу.

Как сообщают очевидцы аварии в группе ДТП Петрозаводска и Карелии, у большегруза Volvo – карельские номера. Свидетели подтверждают смерть водителя.





Кроме этого, в аварию попали две легковушки, которые ехали за Iveco. Их водители не пострадали.

В группе "Регион 51" опубликовано видео с места смертельного ДТП.