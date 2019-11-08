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Новости. Происшествия
09:06, 08 Ноября 2019
фото: ©Столица на Онего

Водитель грузовика сбил мужчину на трассе в Карелии

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ДТП произошло 7 ноября в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 17.50 на 473 км федеральной автодороги "Кола" 45-летний водитель грузового автомобиля Hyundai сбил 41-летнего мужчину, который находился на проезжей части без намерения ее перейти.



В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.


©ГИБДД Карелии
По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее прогулка пьяного пешехода по трассе в Карелии завершилась аварией.

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