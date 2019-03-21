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Новости. Происшествия
14:32, 21 Марта 2019
фото: © ТАСС/Сергей Фадеичев

Водитель грузовика в Петрозаводске попался на удочку мошенника

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Интернет-мошенник выманил у водителя грузовика более 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска искал запчасти для своего грузового автомобиля. В магазинах города подходящих предложений не было. Он обратился к электронной площадке объявлений.

Одна из публикаций заинтересовала петрозаводчанина.

Согласно описанию, организация продавала те самые автоагрегаты для иномарки. Гражданин набрал номер, указанный в качестве официального контакта, и пообщался с человеком, представившимся менеджером Дмитрием.
"Так, ну все, что вы перечислили - есть в наличии. Сейчас отправлю Вам фото" - обнадежил скорейшим решением проблемы "Дмитрий".

Затем было озвучено условие – только после полной оплаты товар будет отправлен клиенту. Причем просто перевода денег было недостаточно – требовалось выслать скан-копию электронного чека.

Примечательно, что работник магазина предложил перечислить всю сумму – свыше 10тысяч рублей - на банковскую карту некого частного лица. Петрозаводчанин так и сделал. И стал ждать.

Время шло, а заказ не приходил. Озадаченный горожанин уже не через электронную площадку объявлений, а напрямую вышел на сайт того самого магазина. Организация, расположенная в Московской области, предлагала связываться для заказов по иному номеру телефона. Пообщавшись с ее представителями, мужчина выяснил, что о его заказе здесь не слышали, менеджеров по имени "Дмитрий" никогда не видели.

Осознав, что столкнулся с мошенничеством, 42-летний гражданин обратился в УМВД России по Петрозаводску. В настоящее время проводится проверка обстоятельств, изложенных заявителем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Под видом фирм, специализирующихся на так называемых авторазборках, нередко действуют аферисты. Всем, кто предпочитает удаленно вести дела, следует проявлять максимальную бдительность: проверять настоящие отзывы о поставщиках в нескольких источниках, избегать схем с предоплатой или полной оплатой стоимости заказов.

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