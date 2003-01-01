Водитель Honda пострадал в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

41-летний водитель автомобиля Honda получил травмы при столкновении на нерегулируемом перекрестке улицы Луначарского в Петрозаводске.
41-летний водитель автомобиля Honda получил телесные повреждения в результате столкновения на перекрестке улицы Луначарского в Петрозаводске. ДТП произошло 13 октября около 08:30 у дома №30-а.
По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, 33-летний водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda, двигавшимся со второстепенной дороги через нерегулируемый перекресток.
Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, ранее мы рассказывали, что восемь пешеходов погибли в ДТП на дорогах Карелии с начала года.