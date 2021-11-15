Водитель и девочка-пассажир погибли после столкновения с фурой на трассе в Карелии

На трассе «Кола» произошла автокатастрофа, в которой погибли два человека.

Смертельное ДТП произошло сегодня на трассе «Кола», около десяти километров от Медвежьегорска в сторону Петрозаводска. Об этом сообщают спасатели Медвежьегорска в соцсети.

По предварительным данным, житель Сегежи за рулем автомобиля «ВАЗ 2110» ехал в сторону Петрозаводска. В пути он совершил столкновение по касательной с двигающейся во встречном направлении фурой. От удара автомобиль получил повреждения и его выкинуло за пределы дорожного полотна.

В результате аварии погибли водитель автомобиля и девочка дошкольного возраста. Еще одна пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована в Медвежьегорскую ЦРБ.