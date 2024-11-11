Водитель и пассажир улетевшей под Петрозаводском в кювет и перевернувшейся иномарки отказались от госпитализации

Дорожная авария произошла утром 13 ноября в Прионежском районе Карелии.

О дорожном происшествии под Петрозаводском рассказали в отряде противопожарной службы Прионежского района, сотрудники которого выезжали устранять последствия ДТП.

Утром в среду, 13 ноября, в 07.51 дежурный караула пожарной части № 78 села Деревянное выезжал на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия на 3 километре автодороги в поселке Деревянка.

Там легковой автомобиль Honda съехал с дороги и перевернулся. Спасатели отключили аккумулятор, поставили автомобиль на колеса и смыли разлившиеся в результате аварии технические жидкости.

Водитель и пассажир автомобиля получили в ДТП незначительные травмы. Прибывшие на место аварии медики осмотрели пострадавших, но они от госпитализации отказались.

Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, устанавливая обстоятельства дорожной аварии.