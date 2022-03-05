Водитель иномарки получила травмы в результате жесткого столкновения автомобилей под Петрозаводском

В поселке Заозерье Прионежского района на встречной полосе столкнулись два автомобиля.
По информации ГИБДД Карелии, ДТП произошло в субботу, 5 марта в 8 часов 20 минут в Заозерье на ул. Лехнаволокская в районе дома 68А.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Нива" допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с встречным автомобилем "Фольксваген Кади".
В результате ДТП травмы получила 24-летняя водитель иномарки.
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