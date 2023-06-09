Водитель иномарки на скорости сбил велосипедиста в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Днем 10 июня автомобилист не заметил и сбил попутного велосипедиста на проспекте Ленина в столице Карелии.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали видео Данилы Шеина с дорожной аварией на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова в карельской столице.



Судя по видео, 10 июня, в 17.08, иномарка и велосипедист двигались параллельно по проспекту в направлении Онежского озера.



Ведлсипедист после удара смог подняться самостоятельно.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в соседнем с Карелией регионе в ДТП погибла молодая женщина, двое детей пострадали.