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Новости. Происшествия
18:10, 31 Октября 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево на трассе в Карелии

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Смертельное ДПТ произошло сегодня на 2 км автодороги "Подъезд к Кондопоге", сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, в 9 утра водитель автомобиля Ниссан Премьер не справился с управления, допустил съезд в левый кювет и врезался в дерево.

"В результате ДТП 35-летний водитель, житель Кондопоги, от полученных ранений скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Обстоятельства выясняются", - рассказали в ГИДББ Карелии.

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