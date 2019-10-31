Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево на трассе в Карелии

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Смертельное ДПТ произошло сегодня на 2 км автодороги "Подъезд к Кондопоге", сообщает Госавтоинспекция Карелии.
По предварительным данным, в 9 утра водитель автомобиля Ниссан Премьер не справился с управления, допустил съезд в левый кювет и врезался в дерево.
"В результате ДТП 35-летний водитель, житель Кондопоги, от полученных ранений скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Обстоятельства выясняются", - рассказали в ГИДББ Карелии.
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