Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево на трассе в Карелии

Смертельное ДПТ произошло сегодня на 2 км автодороги "Подъезд к Кондопоге", сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, в 9 утра водитель автомобиля Ниссан Премьер не справился с управления, допустил съезд в левый кювет и врезался в дерево.

"В результате ДТП 35-летний водитель, житель Кондопоги, от полученных ранений скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Обстоятельства выясняются", - рассказали в ГИДББ Карелии.