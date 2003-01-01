Водитель иномарки пострадал в ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске

27-летний водитель Renault получил травмы в ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске.

В центре Петрозаводск в результате столкновени двух автомобилей пострадал 27-летний водитель. Авария произошла 19 октября около 13:20 у дома №37 на проспекте Ленина.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 63-летний водитель автомобиля LADA Granta выехал на перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Renault.

В результате ДТП 27-летний водитель Renault получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

