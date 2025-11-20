Водитель иномарки сбил фонарь в Костомукше

Машина после заноса на дороге протаранила опору освещения.
Утром 20 ноября в Костомукше водитель легкового автомобиля не справился с уперавлением и попал в ДТП.
Как сообщили в ГАИ, в 06:50 на 3-м километре автодороги Костомукша-ГОК водитель автомобиля Renault Sandero допустил занос и врезался в опору освещения.
В результате аварии 44-летний житель Костомукши получил травмы. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП. В ведомстве напомнили, что неправильный выбор скорости часто становится причиной аварий, и призвали водителей соблюдать безопасный режим движения.
