Водитель иномарки сбил женщину в Петрозаводске

ДТП произошло 11 июля на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 20.23 на ул. Попова, 12 водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода.



Женщина пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.