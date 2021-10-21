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Водитель иномарки в Петрозаводске, пытаясь избежать ДТП, травмировал сразу двоих детей

Новости. Происшествия
10:42, 21 Октября 2021
фото: скрин видео

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На Древлянке в снегопад водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку, врезался в автобус и травмировал 13-летнего пассажира своей машины, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшую среду, 20 октября, в 18.25 в условиях непогоды на пересечении Лососинского шоссе и улицы Оборонная 40-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил небезопасный маневр: пытаясь избежать наезда на пешехода, выехал на полосу встречного движения, в результате чего сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу. После столкнулся влобовую с пассажирским автобусом.

В результате ДТП травмы получил 13-летний пассажир автомобиля Volkswagen (был пристегнут ремнем безопасности на заднем сидении), разовая медицинская помощь была оказана девочке-пешеходу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее было опубликовано видео аварии с паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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