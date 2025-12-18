Водитель иномарки выехал на встречку и врезался в УАЗ на трассе «Кола»

В среду, 18 декабря, на трассе «Кола» в Карелии жестко столкнулись два автомобиля, не обошлось без пострадавших.
ДТП произошло на 567-м километре федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе. В результате аварии пострадали два человека.
По предварительной информации Госавтоинспекции, около 13:30 водитель автомобиля Ford Fiesta, двигавшийся в сторону Медвежьегорска, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с попутным автомобилем УАЗ «Патриот» с прицепом. После удара Ford врезался в барьерное ограждение.
В аварии пострадали 68-летний водитель и 66-летняя пассажирка Ford. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
