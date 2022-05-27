Водитель из другого региона вылетел на встречку на трассе в Карелии

В Пряжинском районе автоинспекторы остановили нарушителя, сообщили в ГИБДД республики.

Опасный обгон с выездом на полосу встречного движения, на участке, где обгон запрещен, совершил водитель из Санкт-Петербурга. Нарушителя остановили сотрудники ДПС на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

Всего с начала 2022 года, по статистике ГИБДД Карелии, в 13 авариях, связанных с выездом на встречную полосу, погибли 2 человека, а еще 17 участников ДТП получили травмы.

Административные дела за подобное нарушение были возбуждены против 900 водителей.

Напомним, серьезная авария произошла на трассе «Кола» в Прионежском районе, где перевернулась, вылетев с дороги, фура.