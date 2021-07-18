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Водитель из Карелии на «Камазе» насмерть сбил велосипедиста в Архангельской области

Новости. Происшествия
10:49, 19 Июля 2021
фото: Полиция Северодвинска в ВК

Водителя из Карелии подозревают в совершении смертельного ДТП на федеральной трассе «М-8 Холмогоры».

В паблике «Полиция Северодвинска» сообщили о смертельном ДТП с участием жителя Карелии. Оно произошло в субботу, 17 июля, в 11:15 на 856-м километре федеральной автодороги «М-8 Холмогоры». По предварительным данным, водитель автомобиля «Камаз» сбил велосипедиста, который следовал по краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался.

Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Сотрудниками полиции были установлены обстоятельства ДТП и очевидцы, которые пояснили, что после столкновения «Камаз» проследовал в сторону Вельска.

Вскоре личность водителя и автомобиль, на котором он передвигался, были установлены. Предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия доставили в ОМВД России по Шенкурскому району для дальнейшего разбирательства. Им оказался 46-летний житель Карелии.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и следователи выясняют все обстоятельства Д. П. Предстоит установить личность погибшего велосипедиста. На вид мужчине 30-40 лет.

Ранее сообщалось, велосипедист врезался в автомобиль на перекрестке в Петрозаводск.

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Комментарии

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кир
2021-07-19 11:21:51
Смерть за смерть. Только так. Полудикие слов не понимают.
Гость
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