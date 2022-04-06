Водитель из Карелии попал в смертельное ДТП на трассе «Вологда-Медвежьегорск», дети в больнице (ФОТО)

МВД по Волгодской области сообщило подробности трагического ДТП, которое произошло в пятницу на трассе «Вологда-Медвежьегорск».

Как сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на МВД, это случилось около 08.25 на 120 километре автодороги на территории Вологодской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель, житель Карелии, управляя автомобилем Haval, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом.

В результате ДТП водитель Haval скончался в медучреждении города Кириллов. В больницу Вологды с различными травмами доставлены три пассажира этой машины: женщина 1987 года рождений, годовалая девочка и двухлетний мальчик.