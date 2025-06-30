Водитель из Карелии жестко сбил трехлетнюю девочку в Петербурге

Ребенка с серьезными травмами доставили в реанимацию.

Вчера вечером,3 июля, в Приморском районе Санкт-Петербурга житель Карелии сбил маленького ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области в пятницу

30-летний водитель из Карелии на автомобиле Changan совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин.

Девочка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени тяжести. Сейчас ребенок находится в реанимации.

По предварительным данным, ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Напомним, накануне в Карелии водитель сбил двух 9-летних девочек, перебегавших дорогу в неположенном месте.