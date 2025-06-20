Водитель из Казани сбил лося на трассе «Кола» в Карелии

Животное погибло, водитель травмирован.

Вчера вечером, 8 июля, на 718-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе сбили лося. 44-летний водитель из Казани на автомобиле Lada совершил наезд на животное, которое внезапно выбежал на дорогу. Зверь погиб на месте, водитель получил травмы — медики осмотрели его прямо на месте аварии.

За сутки в Карелии произошло еще три ДТП с пострадавшими. Ночью в Муезерском районе Hyundai съехал в кювет и перевернулся — пострадали 28-летний водитель и 29-летняя пассажирка.

Днем под Медвежьегорском женщина за рулем Daewoo Matiz сбила 59-летнего пешехода. Вечером в том же Муезерском районе другой Hyundai занесло на дороге, машина перевернулась и загорелась — молодые люди в салоне успели выбраться, но получили травмы.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства всех происшествий.