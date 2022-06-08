Водитель из Ленобласти рискнул своей жизнью на железнодорожном переезде в Карелии

В Лахденпохском районе водитель из Ленинградской области выехал на железнодорожный переезд на "красный" свет.

Житель Ленобласти, управляя автомобилем Hyundai, выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора и при звуковом сигнале. Нарушение зафиксировали инспекторы ДПС и составили в отношении водителя административные материалы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Теперь водитель грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

«Железнодорожные переезды — объекты повышенной опасности, требующие строгого выполнения Правил дорожного движения РФ. Грубые нарушения водителями автотранспорта на пересечении автомобильных и железных дорог приводят к ДТП, в большинстве случаев с трагическими последствиями», — напомнили в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее сообщалось, легковой автомобиль попал под локомотив в районе Карелии - водитель и пассажир госпитализированы.