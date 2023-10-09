Водитель избил сотрудников дорожной полиции, остановивших его без прав в поселке Калевала

Жителю районного центра грозит до пяти лет колонии.

Прокуратура Калевальского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Лоухского района. Мужчину обвиняют в избиении полицейских.

По версии следствия, в мае сотрудники ДПС поселка Калевала остановили водителя без прав. Нарушитель отказался предъявлять им документы, оскорбил и избил дорожных полицейских.

Теперь ему грозит до ряти лет колонии, сообщили в республиканской прокуратуре. Уголовное дело направлено в суд.