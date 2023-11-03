Водитель кроссовера насмерть сбил человека и врезался во внедорожник в Чалне

В ГИБДД Карелии рассказали подробности трагедии 5 ноября в Пряжинском районе.
В минувшее воскресенье, 5 числа, в 20.40, в поселке Чална водитель Nissan Pathfinder сбил пешехода и врезался в Renault Duster.
Пешеход, 33-летний местный житель, погиб до приезда скорой помощи, другие участники ДТП не пострадали.
По факту происшествия проводится проверка. Напомним, ранее об этой трагедии сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание